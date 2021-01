Demonstration auf dem Marktplatz : 180 Menschen fordern in Düsseldorf Freiheit für Nawalny

180 Menschen fordern in Düsseldorf Freiheit für Nawalny

Die Protestaktionen in Düsseldorf werden von nach eigenen Angaben von Privatpersonen organisiert und stehen nicht in Zusammenhang mit einer politischen Partei oder Bewegung. Foto: Orga Team Demo

Düsseldorf Auf dem Düsseldorfer Marktplatz versammelten sich fast 200 Menschen, um gegen Justizwillkür und Polizeigewalt in Russland zu demonstrieren. Anlass ist die Verhaftung des Regimegegners Alexej Nawalny.

Die Proteste, die durch die Inhaftierung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny in Moskau ausgelöst wurden, werden auch in Düsseldorf fortgesetzt. Am Sonntag versammelten sich nach Angaben der Veranstalter erneut etwa 180 Menschen auf dem Düsseldorfer Marktplatz.