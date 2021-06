Protest gegen geplantes Versammlungsgesetz : Polizei rüstet sich mit Großaufgebot für Demo in Düsseldorf

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Ein breites Bündnis überwiegend linker Gruppen will an diesem Samstag in Düsseldorf gegen das geplante Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen demonstrieren. Die Polizei will gewappnet sein.

Ein breites Bündnis verschiedener Gruppen protestiert an diesem Samstag (ab 14 Uhr) in Düsseldorf gegen das geplante Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen. Die Polizei zieht dafür starke Kräfte zusammen. Das Thema betreffe viele politische Lager. Man erwarte eine sehr heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer, sagte ein Polizeisprecher.

Die Veranstalter haben 10 000 Teilnehmer angemeldet. Der Startpunkt wurde kurzfristig vom Hauptbahnhof auf die Oberkasseler Rheinwiesen verlegt. Von da soll der Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Abschlusskundgebung (18.00 Uhr) vor den Landtag ziehen. Die Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen. Sie bat Bewohner und Besucher der betroffenen Bereiche der Innenstadt, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

(th/dpa)