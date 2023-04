Vorschlag aus der Politik Bekommt Düsseldorf ein erstes Demenzdorf?

Vorbild ist laut Christine Rachner, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Ratsfraktion, das niederländische Dorf De Hogeweyk. Auch in Hilden steht mit dem Ahorn-Karree im Dorotheenviertel der Graf-Recke-Stiftung ein ähnliches Projekt vor der Eröffnung. Erkrankten soll ein möglichst normales und an sie angepasstes Leben mit hohem Freiheitsgrad ermöglicht werden. Die Bewohner in Hilden sollen in Wohngemeinschaften leben, ein öffentlicher Bereich etwa Friseursalon und Supermarkt bieten. „Es ist nichts anderes als menschlich, die Unterbringung der Demenzkranken an den Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten“, sagt Rachner.