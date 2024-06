Gesundheit in Düsseldorf Wie das Café „Schöne Zeit“ Menschen mit Demenz hilft

Zudem ist die Grenze zu anderen, regelmäßig wahrgenommenen Angeboten des Zentrum plus fließend, bestätigt Iris Thimm, „auch in Kombination funktioniert das gut“. Ohnehin ist das Demenz-Angebot nicht zuletzt ja auf Prävention ausgerichtet, eben auf das Trainieren des Gehirns, wenn erste Anzeichen erkennbar sind. „Es geht vor allem darum, dass die Personen merken, sie bewegen sich in einem geschützten Raum, in dem sie einfach so sein können, wie sie sind. Niemand will sie ändern, sondern vor allem in ihrem Selbstbewusstsein stärken“, betont Sabine Schroeder (ebenfalls Zentrum plus). Das Café „Schöne Zeit“ ist nicht zuletzt deswegen ein besonderes, weil Unterbach eine dörfliche Struktur aufweist, quasi jeder jeden kennt – und die Menschen hier auch alt werden und sich vor Ort nach sinnvoller Beschäftigung in ihrer Freizeit umschauen.