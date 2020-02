Kostenpflichtiger Inhalt: Sport in Düsseldorf : Tus Gerresheim droht Vereinsauflösung

Peter Müller ist als Geschäftsführer des Tus Gerresheim eingesprungen, als Not am Mann war. Jetzt fehlt ihm die Zeit für den Job. Foto: Marc Ingel

Der alte Vorstand will nicht mehr, Nachfolger sind aktuell nicht in Sicht. Am 26. Februar fällt im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Entscheidung über das Fortbestehen des Clubs.