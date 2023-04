30 Jahre Deichwächter Die Sorgen der Hüter im Paradies

100 Mitglieder hat der Verein. Als das Vorstandsduo seinen Dienst antrat, war das ein Generationenwechsel. Aber: Die Deichwächter wollen und müssen jünger werden. Sie wollen mehr Jugendliche ansprechen. Im Internet und in den Sozialen Medien aktiver unterwegs sein. Der Verein hat viele Facetten, die er zeigen möchte – es geht um mehr als Scherben und Müll. Es geht um die Naturlandschaft am Fluss. Was dort an Volksfesten erlaubt ist, ist klar geregelt: In der „Satzung für die Benutzung der Oberkasseler Rheinwiesen“ (von 1975) heißt es: „Die Rheinwiesen dienen der Düsseldorfer Bevölkerung ausschließlich zur Erholung.“ Veranstaltungen seien grundsätzlich verboten. Ausnahmen: Ein kleines Schützenfest, das große Schützenfest mit der Oberkasseler Kirmes und ein Zirkusgastspiel – mit maximal 20 Vorstellungstagen. Tatsächlich werden inzwischen auch viele Großdemos an der Fläche unter der Oberkasseler Brücke abgehalten. „Das müsste nicht sein“, finden die Deichwächter – weil die Busse mit den Teilnehmern manchmal bis unten auf die Wiese fahren und am Rhein parken.