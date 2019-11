Kostenpflichtiger Inhalt: DEG-Winterwelt an der Kö in Düsseldorf : Ist die Eisbahn eine gute Sache?

So sieht es abends auf der Eisbahn am Corneliusplatz aus. . Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Freitag startet die Winterwelt am Corneliusplatz. Nicht alle Düsseldorfer sind Fans. Zwei Meinungen zu der Eisbahn an der Königsallee.