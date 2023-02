Defensive Architektur in Düsseldorf „Reiche rein, Obdachlose raus“

Die Liste an defensiver Architektur in Düsseldorf ist lang. Sie umfasst große sowie subtilere Maßnahmen. Zu nennen seien da zum einen die massiven Steine unter der Rheinkniebrücke, die es damals Wohnungslosen unmöglich machten, überdacht und schmerzfrei zu schlafen. Nach einer Protestaktion wurden die Felsbrocken entfernt, anstelle derer stehen nun aber dort, direkt neben dem Fluss, störende Fahrradständer – das Schlafproblem bleibt. Fahrradständer findet man auch auf Lüftungsschächten, aus denen warme Luft strömt, die die Wohnungslosen in kalten Winternächten warmhalten. Stattdessen frieren sie nun. Bänke werden verkleinert oder Armlehnen eingebaut. „Da würde ich mich niemals reinquetschen. Wenn ich da mal schnell raus muss“ – Rüdiger kommt hier auf die Angriffe auf Wohnungslose zu sprechen – „bleibe ich in den Armlehnen ja stecken. Legt sich ein normaler Mensch auf die Bänke, ist alles okay. Liegt ein Obdachloser da drauf, heißt es: ‚Ey! Aufstehen!‘“ Nicht nur Schlaf- auch Sitzmöglichkeiten werden reduziert. So findet man metallene Absperrungen an Blumenkübeln, Stäbe auf Fensterbänken. Rüdigers Eindruck: „Wir sind hier nicht erwünscht.“