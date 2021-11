Kostenpflichtiges Parken in den Stadtteilen : Debatte um weitere Anwohnerparkgebiete in Düsseldorf

Düsseldorf soll mehr Anwohnerparkgebiete bekommen (Archivbild). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am Hermannplatz, an der Gerresheimer Straße und an der Schanzenstraße soll das Parken kostenpflichtig werden. Vor allem Berufspendler und Dauerparker sollen aus den Vierteln verdrängt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss hat weitere Bewohnerparkgebiete in den Stadtteilen beschlossen. Nur die FDP und die Partei Tierschutz/Freie Wähler waren bei der Abstimmung dagegen, dass am Hermannplatz, an der Gerresheimer Straße und an der Schanzenstraße bald Parkscheinautomaten aufgestellt werden. Die Verwaltung möchte mit neuen Bewohnerparkgebieten vor allem Berufspendler und Dauerparker aus den Vierteln verdrängen, die den Anwohnern Parkflächen „wegnehmen“.

Bevor der Ordnungs- und Verkehrsausschuss ohne große Diskussion grünes Licht gab, hatte die Bezirksvertretung 2 (Flingern-Süd, Flingern-Nord, Düsseltal) noch einmal über das Thema kontrovers debattiert. Vor allem Achim Graf von der CDU sah in der Errichtung von neuen Parkgebieten in Flingern keinen Nutzen: „Sie helfen uns Anwohnern überhaupt nicht. Der Parkdruck wird abends nicht kleiner. Das Anwohnerparken hört sich gut an, aber der eigentliche Beweggrund ist das Abkassieren.“ Die Stadt will, dass das Parken zwischen 9 und 20 Uhr kostenpflichtig wird, Anwohner können sich für 30 Euro im Jahr einen Anwohnerparkausweis besorgen. Graf rechnet aber damit, dass der Preis von 30 Euro auf 200 Euro steigen könnte.