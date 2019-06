Zukunftsdebatte : Eltern sorgen sich um Görres-Gymnasium

Schulleiter Axel Kuhn (l.) und sein Stellvertreter Wilhelm Josephs führen das Görres-Gymnasium ins kommende Jahrzehnt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nur 59 Erstanmeldungen und der Umzug des kooperierenden Luisen-Gymnasiums verunsichern. Doch nach Jahren der Krise sieht sich das Gymnasium für die Zukunft gut gerüstet. Und der Schuldezernent garantiert den Kö-Standort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Voll dürfte es heute Abend im Kesselstübchen an der Bolker Straße werden: Beim Bürgerabend des CDU-Ortsverbandes Altstadt wird über die Zukunft der Schulen im Herzen der Landeshauptstadt diskutiert. Im Fokus des Abends steht das Görres-Gymnasium. 475 Jahre alt wird die Schule mit humanistischem Profil im kommenden Jahr. Doch die Schule, einst Aushängeschild der Düsseldorfer Bildungslandschaft, war im zu Ende gehenden Jahrzehnt in eine veritable Krise geraten. Ein langer Streit um die Leitung der Schule und tiefe Wunden reißende Konflikte hinterließen Spuren. Ein Mediator wurde eingesetzt und das Thema erreichte sogar den Petitionsausschuss des Landtages. Das blieb nicht ohne Folgen. Plötzlich zählte das Görres zu den Gymnasien mit den wenigsten Anmeldungen im ersten Durchgang (zuletzt 59). Zum Vergleich: An das Humboldt-Gymnasium wollten im ersten Durchgang 202 Viertklässler. Dennoch stehen die Chancen auf eine Neu-Positionierung im kommenden Jahrzehnt gut. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Welche Sorgen gibt es ungeachtet der bereits eingetretenen Stabilisierung? Fritz Conzen (43), Vorsitzender der Altstadt-CDU und Vater zweier Grundschul-Töchter, bringt die Sorgen zahlreicher Eltern auf den Punkt. Vielen sei unklar, ob nach dem Umzug des Luisen-Gymnasiums an die Völklinger Straße das Kursangebot in der Oberstufe so vielseitig bleiben könne, wie es heute sei. „Beide Schulen kooperieren in den Jahrgängen vor dem Abi. Wird das so bleiben? Und wenn ja, sind dann die weiten Fahrten nicht wieder ein Grund, sich woanders anzumelden?“, fragt Conzen. Kontrovers diskutiert werde auch der vorgeschriebene Unterricht von Latein in Klasse 5 (inzwischen parallel zu Englisch). Doch damit nicht genug. Einige Eltern fragten sich, ob es nach dem bereits angedachten Verkauf des Gebäudes an der Bastionstraße, in dem sich seit mehr als 100 Jahren das Luisen-Gymnasiums befindet, am Görres nicht zu einer ähnlichen für die Stadt lukrativen Lösung kommen könnte. „Die plötzlich in der Bezirksvertretung aufgetauchte Vorlage zum Verkauf der Immobilie des Luisen-Gymnasiums hat solche Szenarien befördert“, meint Conzen.

Info Eine Geschichte voller großer Namen Berühmte Schüler Am bekanntesten dürfte Heinrich Heine sein. Aber auch Historiker Theodor Lacomblet, später Leiter des preußischen Provinzialarchivs, drückte bis ca. 1806 die Schulbank im Görres). In den Bundestag schafften es vom Görres Gottfried Arnold und Wolfgang Schulhoff, Alexander Alvaro saß im Europaparlament, Michael Vesper wurde (u.a.) Sportminister in NRW. Auch Künstler wie Pantomime Nemo, der beim Abitur Wolfgang Neuhausen hieß, Musiker Klaus Dinger (Kraftwerk) und Filmemacher Philip Gröning haben Görres-Abitur, Sportkarrieren machten Felix Otto (Ruderweltmeister) und Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach sowie Tischtennisnationalspieler und ehemaliger Opel-Manager Hans Wilhelm Gäb. Berühmte Lehrer Hierzu zählt unter anderem der Archäologe, Altphilologe und Heimatforscher Rudolf Weynand.

Wie bewertet die Schule die Tiefstände bei den Anmeldungen? „Natürlich hat es uns enttäuscht, dass es nach 80 Anmeldungen im Vorjahr in diesem Februar zunächst nur 59 gegeben hat“, sagt Axel Kuhn. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Wilhelm Josephs arbeitet er an der Neupositionierung der Schule. „Wir werden Kollegium, Eltern und Schüler an unseren Entscheidungen beteiligen und sehen das Ganze als eine gemeinsame Kraftanstrengung“, sagt der 52-Jährige. Um die Schülerzahl macht sich der Latein- und Musiklehrer keine Sorgen. „Nach dem zweiten Durchgang im Frühjahr haben wir 107 Anmeldungen für den fünften Jahrgang“, sagt der Latein- und Musiklehrer. Mit der Folge, dass für das kommende Schuljahr sogar vier statt drei Eingangsklassen gebildet werden müssen. „Auch der sechste und siebte Jahrgang sind vierzügig“, ergänzt der Pädagoge. Freilich sei das Ziel, mit einem weiterentwickelten und besser präsentierten Schulprofil mehr Anmeldungen aus eigener Kraft zu erzielen. Leuchturmprojekte im Bereich Musik/Chor, Schultheater und Mode („Görres goes Fashion“) seien dafür wichtige Bausteine.

Was passiert nach dem Umzug des Luisen-Gymnasiums? „Nichts, was das Angebot einschränken würde“, sagt Vize-Schulleiter Josephs, der Sport und Latein unterrichtet. Die erfolgreiche Kooperation, bei der Oberstufen-Schüler des einen auch Kurse des jeweils anderen Gymnasiums besuchen, werde nach dem Umzug 2023/24 fortgesetzt. Denkbar sei ein Shuttle-Service, der für eine schnelle Verbindung zwischen Kö und Völklinger Straße sorge. Ähnliche Modelle funktionierten schon im Fach Physik mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium.

Wird an Latein ab Klasse 5 gerüttelt? „Wir sind am Beginn eines Diskussionsprozesses, dessen Ausgang offen ist“, sagt Kuhn. Denkbar sei, dass am Ende der Debatte Schüler wahlweise die Möglichkeit erhalten, erst ab der siebten Klasse Latein zu wählen. Bislang müssen sie dies (parallel zu Englisch) bereits im fünften Jahrgang tun. Dass Latein eine gute Grundlage für andere Fremdsprachen ist und auch das Verständnis der deutschen Grammatik fördert, soll durch das neue Konzept LED (Latein, Englisch, Deutsch) untermauert werden.

Wie sicher ist der Standort Königsallee denn? Die Antwort des Schuldezernenten fällt eindeutig aus. „Das Görres ist an diesem Ort genau richtig platziert. Ich kenne niemanden, der diesen Standort freiziehen will. Und es gibt keine Pläne, die Fläche oder die Immobilie zu vermarkten. Wir brauchen an genau dieser Stelle ein Gymnasium mit dem Profil des Görres“, sagt Burkhard Hintzsche.