Top-Thema Trinkgeld Sind Düsseldorfs Gäste wirklich knauserig?

Düsseldorf · Wie viel Trinkgeld ist anständig? Und was erlebt die Branche in der Landeshauptstadt in Sachen Tip? Eine Spurensuche mit interessanten Erkenntnissen.

07.10.2023, 16:23 Uhr

Ann-Katrin Vehrenberg arbeitete 2002 zum ersten Mal als Kellnerin. Mit dem Trinkgeld macht die 42-jährige Düsseldorferin sehr gute Erfahrungen. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Brigitte Pavetic und Angelina Burch

Das Trinkgeld in der Gastronomie ist immer wieder Thema in der Gesellschaft. Regelmäßig ist die Rede von knauserigen Gästen und frustrierten Kellnern – bedingt durch die Spätfolgen der Corona-Pandemie zum Beispiel, Kostensteigerungen oder neue digitale Bezahlmethoden.