Wohnen in Düsseldorf : Debatte über Mikro-Appartements

Düsseldorf Die Pläne für die Bebauung an der Rethelstraße werden kontrovers diskutiert. Kritiker wünschen sich eher Wohnungen für Familien und bemängeln fehlende Parkplätze.

Während an der Rethelstraße die ehemaligen Bordellhäuser abgerissen wurden, ist im Netz eine Diskussion um den Bau von Mikro-Appartements an der gleichen Stelle entbrannt. Zu einem Artikel unserer Redaktion über die Pläne gab es bei Facebook mehr als 200 Kommentare, viele befassten sich kritisch mit den geplanten Kleinstwohnungen.

„Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum für Familien“, heißt es in einem Kommentar: „Alle reden vom sozialem Wohnungsbau und Flächenknappheit und dann so etwas. Ein Umdenken wird leider nie stattfinden.“ Ein anderer Kommentator schrieb, viele Studenten würden zwar sicher gerne ein Appartement beziehen, „doch ich gehe davon aus, dass diese Mikro-Appartements zu einem stolzen Preis vermietet werden“. Andere wiesen auf die Zahl von zehn Stellplätzen bei rund 70 Wohnungen hin. Befürworter der Mikro-Appartements betonten den hohen Bedarf für solche Wohnungen, der etwa durch die vielen Berufspendler entsteht. Zudem handele es sich um eine zentrale Lage, in der nicht unbedingt günstiger Wohnraum zu erwarten sei.