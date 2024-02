Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf Parteienrechtler diskutieren über mögliches AfD-Verbot

In den bundesweiten Umfragen hat die AfD zuletzt zwar leicht verloren, doch die Frage, wie mit der in Teilen rechtsextremen Partei umgegangen werden sollte, bleibt. Seit Wochen demonstrieren in zahlreichen Städten in Deutschland Zehntausende gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Menschenrechte.