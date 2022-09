Plan von Koch Dave Hänsel : Ein klimaneutraler Weihnachtsmarkt in Düsseldorf mit Pariser Flair

Dave Hänsel hatte früher einmal ein Lokal auf dem Carlsplatz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Koch Dave Hänsel sucht in Düsseldorf einen Platz für einen kleinen, etwas anderen Weihnachtsmarkt im Winter, der ohne Strom und Gas auskommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Dave Hänsel hat bereits im September einen Weihnachtswunsch: Er möchte gerne in Düsseldorf einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Aber einen, den es bisher noch nicht gegeben hat, nämlich einen ohne Strom und Gas, ganz klimaneutral und „sehr, sehr romantisch“, wie er sagt. Sein Konzept hat er auch schon bei der Stadt eingereicht, in der nächsten Woche rechnet er mit einer Antwort, ob er seine Pläne auch in rund drei Monaten vielleicht umsetzen darf. Falls er grünes Licht bekommt, dann könne ein wenig Pariser Flair in Düsseldorf aufkommen, sagt der 52-Jährige.

„Wir müssen Strom, Energie und Gas einsparen. Und das ist bei den Weihnachtsmärkten nicht so leicht. Deshalb möchte ich gerne einen klitzekleinen Weihnachtsmarkt veranstalten, der ganz im Sinne der Zeit ohne Strom und Gas auskommt, klimaneutral ist und nur mit Produkten aus Düsseldorf und der Umgebung bestückt ist“, stellt der Koch sein Konzept vor. Am allerliebsten würde er sich den klimaneutralen Weihnachtsmarkt an der Kö und Girardet-Brücke wünschen, mit wenigen Tischen und Stühlen, Tischdecken, Kerzenleuchtern, Lichterketten und leiser Weihnachtsmusik von Frank Sinatra und Dean Martin. Der Glühwein soll vor Ort gemischt werden, dazu möchte er gegrillte Würste aus der Region, selbst gebackenes Brot und Crêpes mit selbst gebeiztem Lachs oder Trüffel anbieten, eine „heiße, sanfte, cremige Erbsensuppe“ kann er sich auch vorstellen. Und Austern, eben wie in Paris. „Wir müssen jetzt Energie sparen, aber das muss nicht gleich schlechte Laune bedeuten. Man muss es sich so schön machen, wie es nur eben geht“, sagt Hänsel.