Düsseldorf-Süd: Daumen drücken für die VfL-Reserve

Zwei Spieltage vor Saisonende in der Kreisliga C knistert es bei den Reservekickern vom VfL Benrath vor Spannung. Als Tabellenführer in der Gruppe 2 ist für die Schlossstädter der Aufstieg in die Kreisliga B zum Greifen nahe. Doch noch ist nichts geschafft! Zunächst einmal muss der Spitzenreiter am Sonntag im Heimspiel gegen die zweite Formation vom TV Grafenberg punkten.