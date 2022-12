Verkehr in Düsseldorf Dauerstau auf der Torfbruchstraße

Im November wurde auf der Torfbruchstraße beidseitig der neue Radweg markiert – erst mal nur provisorisch, was sich nicht zuletzt an dem vorerst wegfallenden Mittelstreifen ablesen lässt, der sich nur noch ganz blass vom Asphalt abhebt. Im Vorfeld gab es Ärger wegen wegfallender Parkplätze, besonders das Kinderhospiz protestierte. Das hat sich aber nicht als das eigentliche Problem herausgestellt, es gibt vielmehr Stau, der sich an der Kreuzung zur Dreherstraße teilweise zurück bis zur Josef-Neuberger-Straße zieht. Das liegt offensichtlich vor allem an der Leipziger Kombispur, die an der viel frequentierten Kreuzung aufgebracht wurde. Die Spur ist eigentlich Teil des Radweges, darf aber auch von Bussen und Rechtsabbiegern genutzt werden. Das heißt aber auch: Es gibt nur noch eine Fahrspur für geradeaus fahrende Autos.