Datenpanne in Testzentrum : Benrather bekommt Testergebnis vor Test

Bei einem Coronatest in Benrath ist es nach Angaben des Testzentrums zu einer Datenpanne gekommen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Benrath Bernhard Fetzer aus Wersten wollte sich auf Corona testen lassen, machte einen Termin – und bekam das Ergebnis am Vorabend zugesandt. Das Testzentrum entschuldigt sich und führt den Fehler auf eine Datenpanne zurück.

Von Dominik Schneider

Am heutigen Sonntagabend wollen Bernhard Fetzer und seine Frau zum ersten Mal seit langer Zeit zum Essen ausgehen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat sich das Paar aus Wersten für den Sonntagvormittag zu einem Corona-Schnelltest im Benrather Testzentrum an der Bayreuther Straße angemeldet – und nicht schlecht gestaunt, als Bernhard Fetzer sein Ergebnis schon am Samstagabend – mehr als zwölf Stunden vor dem Testtermin – bekam.

„Ich kann mir das nur mit einem technischen Fehler in unserem Computersystem erklären, und es tut mir natürlich sehr leid“, sagt der Betreiber des Benrather Testzentrums. Am Samstag habe es nachmittags einen anderen Testkandidaten mit Namen Fetzer gegeben, und offenbar seien dieser mit dem Termin für Sonntag durcheinander geraten, sodass dem falschen Menschen das Ergebnis zugestellt wurde. Der Betreiber kündigte an, sich persönlich bei Bernhard Fetzer entschuldigen zu wollen.