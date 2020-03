Mehr als 180.000 Studenten betroffen : Datenleck an der Düsseldorfer Heine-Uni

Düsseldorf Über viele Jahre waren die persönlichen Daten von rund 180.000 aktiven und ehemaligen Studenten einsehbar. Die Ursache für die inzwischen geschlossene Sicherheitslücke lag bei einem externen Softwarehersteller.

Bis vergangene Woche waren aufgrund einer Sicherheitslücke die Daten von insgesamt 180.000 aktiven und ehemaligen Studenten der Heinrich-Heine-Universität (HHU) öffentlich einsehbar, wie Sprecher Achim Zolke am Mittwochabend auf der Webseite der HHU berichtete. Betroffen seien alle Studenten, die seit 1994 an der Uni eingeschrieben waren. Neben Namen und Matrikelnummern waren auch Adressen und Geburtsdaten einsehbar.

Das Datenleck betraf das Campus-Management-System HIS-LSF von dem Unternehmen HIS eG, das neben der HHU auch von vielen weiteren Hochschule in Deutschland genutzt wird. Aufgedeckt wurde die Sicherheitslücke von dem Fachmagazin „c’t“. Erst im Zuge dieser Recherchen sei man am vergangenen Freitag auf das Problem aufmerksam geworden, wie Achim Zolke berichtet. Man habe daraufhin sofort den Zugang zu dem System deaktiviert, bis die Sicherheitslücke noch am selben Tag wieder geschlossen worden sei. Die Problem bestand nach aktuellen Informationen seit 2011, also neun Jahre. Dass dennoch auch ältere Daten verfügbar waren, liegt laut Zolke an der Archivierungspflicht für Informationen ehemaliger Studenten, die seit 1994 digital umgesetzt wird.