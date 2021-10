Stadtteil-Kolumne : Das Wunder vom Quellenbusch

Düsseldorf Opa Dieters Kampf um einen Mülleimer im Naherholungsgebiet in Gerresheim dauerte mehr als ein Jahr. Immer wieder wurde er vertröstet – bis der Abfallkorb in diesem Monat endlich aufgestellt wurde.

Manches braucht seine Zeit, dann ist schon mal ein langer Atem notwendig, wie man so schön sagt. Schön, so sollte auch das Naherholungsgebiet am Quellenbusch in Gerresheim sein, findet Dieter Arntzen, den alle nur Opa Dieter nennen, weil er genau dort immer so gerne mit seinem Enkel spazieren geht und Abenteuer erlebt. In dem Grünzug sah es aber im September vergangenen Jahres alles andere als schön aus, denn allzu viele Menschen ließen häufig achtlos ihren Müll fallen oder liegen – vom Geschäft der Hunde ganz zu schweigen.