Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfart:

„Ich denke, ein unbestritten wichtiges Zukunftsthema ist die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft und damit auch unserer Stadtgesellschaft. So verstehe ich meine Arbeit in meinem Zuständigkeitsbereich als kommunale Gleichstellungsbeauftragte immer auch in dem Sinne, eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung zu unterstützen: Was müssen wir heute tun, damit kommenden Generationen nicht mehr die gleichen Kämpfe um Gerechtigkeit, Akzeptanz und ein freies Leben führen müssen? Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist nicht weniger als eine offene, bunte und gewaltfreie Gesellschaft, in der alle Menschen, unabhängig vom Geschlecht, von Ethnie, Herkunft, Alter oder Gesundheitssituation gut miteinander leben können.“