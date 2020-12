13. Juni: Es soll ein Signal für eine Verkehrswende werden, am Ende will niemand Schuld an dem Desaster sein: Im Juni wird ein temporärer Radweg am Rheinufer eröffnet. Dass dafür eine Fahrspur für Autos wegfällt, halten Befürworter im Corona-Sommer für verschmerzbar. Schnell wird allerdings Kritik an umständlicher und möglicherweise gefährlicher Planung laut, mehrfach wird das kurzlebige Projekt neu geplant.