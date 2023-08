Heute Verwaltungsgericht Düsseldorf Die Geheimnisse des Alten Stahlhofs

An der Bastionstraße steht ein großer roter Bau mit grünem Kupferturm und bunten Dachpfannen – ein Gebäude voller Überraschungen. Der seit 1971 vom Verwaltungsgericht Düsseldorf genutzte Komplex ist ein historischer Ort. Hier saßen der Stahlverband sowie französische, amerikanische und britische Besatzer. Hier fiel die Entscheidung, Düsseldorf zur NRW-Hauptstadt zu machen. Im Wettbewerb um das schönste Gericht in NRW (es gibt 205) gehört der Bau zu den sechs Finalisten. Abgestimmt werden kann jetzt in den sozialen Netzwerken bei der Justiz NRW.