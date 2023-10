Am Werstener Feld Das verfallende Haus am Friedhof Eller

Direkt am Seiteneingang des Friedhofs Eller bietet die Stadt eine Jugendstil-Villa aus dem Jahre 1927 zum Kauf an. Die Immobilie steht seit elf Jahren leer und ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Für knapp 400.000 Euro wäre das Dreifamilienhaus zu haben, ein Erhaltungskonzept statt Abriss wird als Voraussetzung „priorisiert“. Bleibt die Frage: Schnäppchen oder Spuk-Schloss?