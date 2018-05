Düsseldorf: Das Unternehmen ohne Hierarchien

Düsseldorf Mit dem Konzept des agilen Arbeitens setzt das Düsseldorfer Unternehmen Sipgate seit einigen Jahren auf eine ganz besondere Arbeitsweise, die völlig ohne Rangordnung auskommt.

Seit fünf Jahren setzt das Unternehmen auf eine besonders innovative Form der Unternehmenskultur, bei der "funktionsübergreifend in kleinen Teams gearbeitet wird", wie Mitarbeiter Tobias Niepel erklärt. Die meiste Arbeit im Unternehmen findet daher in verschiedenen Kleingruppen statt. Jedes Team besteht aus einem Produktbesitzer, der das Produkt an die Kundenbedürfnisse anpassen muss, in der Hierarchie aber nicht höher steht. Denn, alle Mitglieder eines Teams sind gleichberechtigt - egal ob Softwareentwickler, Grafiker, Kundenbetreuer oder Texter, die ebenfalls in den Teams vertreten sind. "Es besteht in dieser Einheit quasi keine Abhängigkeit nach außen", sagt Softwareentwickler Niepel, der seit 2009 bei Sipgate ist und die Umstellung auf das agile Arbeiten erlebte. "Anfangs war das schon etwas schmerzhaft. Man verlässt seine Komfortzone und muss sich um ganz andere Dinge kümmern. Hier macht jeder alles."