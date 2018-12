Interview : Firmen setzen auf Online-Banking

Andre Carls (l.) und Niklas Köllner diskutieren über die Zukunft des Firmenkunden-Bankings. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Wie Banken Firmen unterstützen: Unternehmer Niklas Köllner (Wenko) und Andre Carls (Commerzbank) im Gespräch

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Image der Banken hat eine Wende zum Negativen genommen. Was hat sich aus Ihrer Sicht als Unternehmer gewandelt?

Niklas Köllner Ich kann den von Ihnen skizzierten Imagewandel nicht bestätigen. Banken sind aus meiner Sicht als Mittelständler immer mehr zu Dienstleistern geworden und keine reinen Kreditgeber mehr. Die Wirtschaft ist schnelllebiger geworden und zumindest die Commerzbank, unsere Hausbank, ist da mitgegangen. Man lässt ein Wort fallen im Gespräch, und am nächsten Tag ist die Info dazu da.

Was hat sich im Mittelstandsgeschäft aus Bankensicht verändert?

Andre Carls Das Geschäft ist analog zur Globalisierung immer internationaler geworden. Wir als Commerzbank haben mittlerweile 50 Standorte weltweit, die unsere Mittelstandskunden bei ihrem Auslandsgeschäft begleiten. Schwerpunktmäßig stark sind wir etwa in Polen, einem wachsenden Markt für deutsche Unternehmen der Region. 6500 Mitarbeiter unserer dortigen Tochter mBank stehen an 250 Standorten zur Verfügung, was gut und gerne angenommen wird.

Welche Dienstleistungen der Bank nehmen Sie im internationalen Geschäft zunehmend in Anspruch?

Köllner Eine zentrale Rolle in unserem Geschäft hat die Währungsabsicherung eingenommen. Anders als früher nutzen wir heute digitale Instrumente, wie etwa den „FX Live Trader“, um solche Geschäfte abzuschließen. Nur bei komplexen Strategien in Sachen Devisen nutzen wir ganz analog menschliche Berater im In- und Ausland. Zentral dabei ist eine Absicherung von Dollargeschäften, das nimmt bei uns den größten Raum ein. Wir sichern die US-Währung für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten mit passenden Instrumenten wie dem „Butterfly Forward“ ab.

Wohin gehen die Trends?

Carls Was wir vor Jahren schon im Privatkundengeschäft gesehen haben, zeichnet sich jetzt auch im Firmenkundengeschäft ab. Es werden immer mehr Geschäfte online abgewickelt. Und das gilt für mehr als bloß die Eröffnung oder Prolongation eines Festgeldes.

Es geht um die Bereitstellung von Krediten, Geldmarktgeschäfte in Millionenhöhe, aber auch Kreditanträge können heute binnen 24 Stunden online ohne Papier abgewickelt werden. Durch die zunehmende Digitalisierung arbeiten Bank und Kunde zudem enger zusammen. Denken Sie an Handelsgeschäfte mit verderblicher Ware. Ist ein Kühlgerät defekt, die Kühlkette unterbrochen, weiß die Bank heute aufgrund digitaler Vernetzung direkt Bescheid.

Das Thema Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse war lange Zeit bei Banken ein Thema, bei dem die Digitalisierung auf sich warten ließ. Wie weit sind Sie heute?

Carls Dort sind wir heute entschieden weiter. Die meisten Daten sind elektronisch verfügbar, nicht nur für Analysezwecke. Vorstellbar ist, die ganze Buchhaltung eines Mittelständlers als Bank zu übernehmen. Es ist heute wichtiger als früher, im Mittelstandsgeschäft als Bank in Kooperationen zu denken.

Inwiefern sind Bankgeschäfte bedroht durch Cybercrime, also im Internet begangene Verbrechen beziehungsweise Datenschutzverstöße?

Carls Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist grundsätzlich eine verwundbare Stelle im internationalen Geschäftsleben. Deshalb legen wir äußersten Wert auf die Sicherstellung dieses Blutkreislaufes der internationalen Wirtschaft. Als Bank, die präsent und gleichzeitig international vernetzt ist, schaffen wir es, mehr als 99 Prozent aller Cybercrime-Angriffe abzuwehren. Dabei kommt es vor allem auf Geschwindigkeit an.

Köllner Die Zahl der Angriffe ist wirklich erheblich. Die Nähe zur Bank ist eine adäquate Möglichkeit, Angriffe abzuwehren. Der häufigste Fall sind Zahlungsanweisungen mit gefälschten Unterschriften. Bislang ist der Bank jeder Betrugsversuch im Vorfeld aufgefallen und entsprechend vereitelt worden. Auch der Versuch, mit gefälschten E-Mail-Adressen zu betrügen, tritt häufiger auf.

Carls In dem Bereich hilft uns in Zukunft künstliche Intelligenz. Diese ist in der Lage, besser als der Mensch zu erkennen, wo Dinge nicht zusammenpassen.

Was sind die Trends der Zukunft im Bereich Firmenkundenbanking?