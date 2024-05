Düsselliebe Eine zeitlose (Fast-)Liebeskomödie

Ob Franziska wirklich die große Liebe oder ein Surrogat in Gestalt einer Aushilfsliebschaft oder gar überhaupt nichts derartiges am Ende findet, soll nicht verraten werden. Nur soviel: „Es ist die mit viel Augenzwinkern erzählte Entwicklungsgeschichte einer schüchternen Frau, die am Ende weiß, was sie will“, sagt Regisseurin Suzan Erentok. Das Thema Liebesbeziehung sei laut Tom Müller eben immer Nummer Eins bei den Menschen. „So gut wie jede Komödie, die sich mit der Liebe oder Partnersuche beschäftigt, ist quasi zeitlos.“ Das zeige sich laut Christiane Reichert auch im schon gut laufenden Vorverkauf.