Kultur in Düsseldorf : „Das Theater an der Luegallee wird überleben“

Dank Sparkurs, Fördermittel und einem guten Jahresstart bleibt die Intendantin Christiane Reichert optimistisch.

Sie hatte sich so viel vorgenommen, ging den Job motiviert und voller Vorfreude an, doch knapp zweieinhalb Monate, nachdem Christiane Reichert die Leitung des Theaters an der Luegallee übernommen hatte, war auch schon wieder Schluss – vorerst zumindest, aus den bekannten Gründen. „Noch wissen wir hier alle nicht, wann es uns erlaubt ist, unseren Spielbetrieb wieder aufzunehmen“, sagt Reichert. Immerhin: „Dem Theater an der Luegallee, seinen Betreibern, Mitarbeitern, Darstellern, Freunden und Kollegen geht es gut. Natürlich trifft uns die Zwangspause künstlerisch hart, aber wir sind nicht unmittelbar in unserer Existenz bedroht“, betont die Intendantin.