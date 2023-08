Wochenendtipps für Düsseldorf Gassi gehen, schwimmen und tanzen zum Start in den September

Düsseldorf · Am Sonntag öffnet das Strandbad Nord am Unterbacher See letztmalig in dieser Saison. Außerdem ist am Wochenende wieder Fischmarkt in Düsseldorf und es gibt so einige Veranstaltungen mit Musik und Tanz.

31.08.2023, 13:19 Uhr

Das Strandbad Süd am Unterbacher See bleibt auch in der kommenden Woche geöffnet, das Strandbad Nord hat am Sonntag seinen letzten Öffnungstag. Foto: Christoph Schroeter

Von Lilly Parsons

Hundefreunde Gassi gehen für den guten Zweck können Hundebesitzer am Samstag. Ab 11 Uhr findet der „Dog Walk 2023“ statt, dessen Erlöse an die Tiertafel gehen. Die Rundwanderungen für Mensch und Tier starten auf dem Hundeplatz in der Nähe des Unterbacher Sees an der Straße Am Kleinforst 12. Dort gibt es auch eine Tombola, Info- und Verkaufsstände sowie Essen und Trinken. Eine Hundefotografin und Vereine aus der Umgebung sind vor Ort. Für jeden gelaufenen Kilometer werden die Teilnehmer von Sponsoren belohnt. Es gibt Strecken über einen, drei oder fünf Kilometer mit Checkpoints, an denen Laufkärtchen abgestempelt werden. Die Anmeldung findet vor Ort statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Infos unter tiertafel-duesseldorf.org.