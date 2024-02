Gut gemacht Bücherbassar unterstützt die Leseförderung

Mahlzeiten Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen unterstützt in diesem Jahr erneut gemeinnützige Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen mit Spenden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Davon erhielt der Düsseldorfer Verein „grenzenlos“ jetzt 5000 Euro. Neben der Versorgung mit preiswertem und gesundem Essen im Café an der Kronprinzenstraße in Unterbilk bietet der Verein eine Plattform für Kommunikation und soziale Kontakte. Zudem gibt es Beratung in lebenspraktischen und sozialen Fragen oder zu Angeboten der Stadt, Miete, Behördengängen, Anträgen, Unterstützung bei Bewerbungen und besondere Aktivitäten zugunsten älterer Bürger. Jeder, unabhängig von Herkunft, sexueller Orientierung, Hautfarbe oder Religion, ist bei „grenzenlos“ willkommen. Mit der Spende können nun rund 2000 Mahlzeiten finanziert werden.