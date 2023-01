Mode aus zweiter Hand Wo es in Düsseldorf Second-Hand-Kleidung gibt

The Vintage Store in Unterbilk Ein außergewöhnliches Geschäft für Mode führt Claudia Höhne an der Bilker Allee 62. Zu ihren Kunden gehören Kostümbildner, Schauspieler und Textilmuseen, wie Höhne erklärt. Die Kleidungsstücke und Accessoires stammen aus den 1930er bis 1980er-Jahren. Anders als in klassischen Second-Hand-Geschäften nehmen Höhner und ihr Geschäftspartner die Röcke, Kleider Blusen und Co. nicht von ihren Kunden an. Stattdessen werden sie auf Trödel- und Antikmärkten gesammelt.