Nachhaltigkeit Bau für Henkel-Fernwärme gestartet

Ab Ende 2024 wird die Stadt Düsseldorf in Zusammenarbeit mit Henkel jährlich voraussichtlich rund 6500 Tonnen CO 2 einsparen. Möglich wird dies durch eine Kooperation mit den Stadtwerken Düsseldorf (SWD), die auf diese Weise bislang einzigartig ist. Aus dem werkseigenen Henkel-Kraftwerk in Holthausen – das dort den kompletten Energiebedarf auch des benachbarten Chemiekonzerns BASF deckt – soll die Wärme, die bislang nicht verwendet werden kann, an die Stadtwerke weitergeleitet werden. Diese versorgen damit wiederum Haushalte in Benrath und Garath.