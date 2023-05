Freizeittipps für Düsseldorf in dieser Woche Kubanische Klänge und gemeinsamer Tanz am Rhein

Vortrag Gaby Pucher und Margaret Buslay diskutieren am Dienstag um 19.30 Uhr über die verschiedenen Regionen Kolumbiens und tragen ihre Forderung und Erwartungen an die neue Regierung vor. Unter dem Titel „Aufbruch in Kolumbien: ein politischer Reisebericht“ berichten sie in der Buchhandlung BiBaBuZe, Aachener Straße 1, über das Land in Südamerika.