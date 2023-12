Umfrage der FOM-Hochschule Das sind die Vorsätze der Düsseldorfer für 2024

Kein Jahreswechsel ohne gute Vorsätze: Das gilt auch für viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer. Doch was nehmen sich die Menschen in der Landeshauptstadt vor allem für 2024 vor? Einen Einblick gibt eine repräsentative Studie der privaten FOM-Hochschule, an der 4153 Menschen aus Düsseldorf teilnahmen.