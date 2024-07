Seniorensprechstunden in Düsseldorf Hier finden ältere Bürger in Düsseldorf ein offenes Ohr

Stadtbezirk 4 (Oberkassel, Niederkassel, Lörick, Heerdt) Im Zentrum plus der Diakonie in Heerdt, Aldekerstraße 31, berät Achim Hüren, der unter 0151 70263241 oder karlachim@hueren.de erreichbar ist, von 14.30 bis 15.30 Uhr am Dienstag, 27. August. Auch im Zentrum plus der Diakonie Oberkassel, Gemünder Straße 5, bietet Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu am Mittwoch, 21. August, 15 bis 16 Uhr, Sprechstunden an. Sie ist unter 0152 59735194 oder hirthammer-seniorenrat@web.de erreichbar.