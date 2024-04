Flops der letzten Jahre Das sind die schönsten Possen aus Düsseldorf

Statt „Beam me up, Scotty“ gab’s leider eine Bruchlandung: Die Messe veranstaltete in den neunziger Jahren eine Star Trek- und eine Titanic-Show. Am Ende war die Blamage komplett und die Eventshows brachten rund 60 Millionen Miese. Messechef Hartmut Krebs musste gehen, ebenso Finanzchef Jürgen Schroer.