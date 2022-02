In Düsseldorf gibt es aber auch weitere tolle Adressen für Eltern mit kleinen Kindern. So betreibt der Kinderschutzbund zum Beispiel an drei Standorten Familiencafés, die alle pädagogisch begleitet werden und wo Familien mit Kindern von 0-3 Jahren eine Anlaufstelle finden, um ins Gespräch zu kommen über Fragen wie Kinderentwicklung und -Erziehung, Stillen oder Babyschlaf. Hier sieht man das Spielcafe am Evangelischen Krankenhaus.