Am Tonhallenufer in Düsseldorf Preischeck: So teuer ist ein Besuch auf der Herbstkirmes

Düsseldorf · Pommes, Zuckerwatte, Achterbahn – diese Attraktionen gehören für viele zu einem Kirmes-Besuch. Am Freitagnachmittag startete die Herbstkirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf. Ein Überblick über die Preise der einzelnen Angebote.

20.10.2023, 18:04 Uhr

Die Kirmes am Tonhallenufer startete leider mit viel Regen – zumindest zur Eröffnung gab es eine kleine Pause. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Sophia Kupferschmidt