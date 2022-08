Vier Termine für Picknick-Festival : Das sind die neuen Termine für Parklife

Düsseldorf Das Picknick-Festival kehrt Ende August zurück – diesmal aber nur mit vier Terminen. In welchen Parks es in den nächsten Wochen gastiert.

Der Sommer ist schon halb vorbei – nun kehrt doch noch die Veranstaltungsreihe Parklife zurück, die zum Picknick bei Musik in wechselnden Parks einlädt. Allerdings gibt es in diesem Jahr nur vier statt der üblichen zehn Termine. Sie liegen jeweils auf einem Sonntag. Die erste Ausgabe findet am 21. August im Zoopark in Düsseltal statt. Es folgen der Ostpark in Gerresheim am 28. August, der Alte Bilker Friedhof am 4. September und zum Abschluss der Hofgarten am 11. September.