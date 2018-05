Touren mit Thema: Das sind die neuen Stadtführerinnen in Düsseldorf

Düsseldorf Mode-Designerin Marion Strehlow bietet einen exklusiven Streifzug durch die Modeszene, Christina Kallieris hat eine Architektur-Führung ausgearbeitet, und Anne Hahn bietet Kulinarik-Führungen an.

Marion Strehlow ist nicht nur eine der erfolgreichsten Düsseldorfer Modedesignerinnen mit eigener Marke. Bald zeigt sie auch als Stadtführerin Mode-Begeisterten das Leben und Arbeiten in verschiedenen Ateliers. "Erst war es nur so eine fixe Idee, mit Fashion-Fans abseits der touristischen Pfade die Wohnräume oder versteckten Hinterhof-Werkstätten von Designern zu besuchen und so auf die kreative Szene aufmerksam zu machen", erzählt Strehlow. Als dann aber ihr Konzept "behind the scene" auf Anhieb den Urbanana-Award von Tourismus NRW gewann, wurde aus dem Konzept schnell Wirklichkeit.

"Dieses Projekt ist die ideale Plattform, um exklusive Einblicke in die Arbeit junger Düsseldorfer Mode-Designer zu bieten, die in den ehemaligen Arbeitervierteln wie Flingern oder Bilk mit viel Liebe zum Detail und in oft in aufwendiger Handarbeit in ihren Studios produzieren", sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer der Düsseldorf Tourismus (DT). Und weil der exklusive Streifzug für Einheimische und Touristen durch die innovative Szene offenbar perfekt in den Kontext der neuen Düsseldorfer Dachmarke "Düsseldorf Nähe trifft Freiheit" passt, startet Marion Strehlow ihren ersten Rundgang mit maximal zehn Teilnehmern am 30. Juni gleich als Tagesausflug mit Übernachtungs-Option. Denn wer will, kann im Designhotel "Friends" am Worringer Platz übernachten. Laurence Leleux und Ursbob (Hermannstraße), Tina Miyake (Ackerstraße), Marianna Deri (Kühlwetterstraße) und Marion Strehlow (Höhenstraße) öffnen ihre Türen, und die Besucher können hautnah erleben, wie und wo Kleider entstehen und genäht werden. Die Tour mit Brunch im Hotel Friends und Dinner im Restaurant Vitale la cucina kostet 199 Euro, mit Übernachtung zwischen 229 und 259 Euro.