Fast zweieinhalb Jahre benötigten die Hersteller, um alle Forderungen der Polizei an die Autos zu erfüllen. Insbesondere die Unterbringung des umfangreichen polizeilichen Equipments in den Fahrzeugen bereitete Probleme. Ein Polizist zeigt die Fächer für die Maschinenpistolen in einem Polizeiwagen vom Typ Mercedes Benz Vito.