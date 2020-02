Karneval in Düsseldorf : Die Quasdorfs sind jeck vom Scheitel bis zur Sohle

Die jecken Quasdorfs im diesjährigen Kostüm: Marion und Markus und die Töchter Maike (11) und Maja (9). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die vierköpfige Familie aus Düsseldorf-Flehe kommt in der fünften Jahreszeit bisweilen in Stress. Denn Vater, Mutter und die beiden Töchter sind mit ganzem Herzen im Karneval aktiv. An den tollen Tagen herrscht bei den Quasdorfs stets der Ausnahmezustand.

Von Ralph Kohkemper

Die närrische Familie ist schnell gefunden: In den Fenstern des Reihenhauses hängen Luftballons und im ersten Stock klebt an der Scheibe ein buntes „Helau“. Denn jeck sind sie alle, die Quasdorfs aus Flehe, die Eltern Markus und Marion und die Töchter Maike und Maja.

Vater Markus, von Beruf Notfallsanitäter, ist bei der Prinzengarde der Stadt Düsseldorf Leibgarde des Prinzen Karneval oder kürzer: Prinzengarde Rot/Weiß. Dort ist er im Bagagekorps und obendrein auch Zeugmeister. Mutter Marion, Physiotherapeutin mit eigener Praxis, ist in der Tanzgarde der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend, kurz KakaJu. Und Maike (11) und Maja (9) gehören schon seit ihrem dritten Lebensjahr zu deren Kinder- und Jugendgarde. Mit 16 wollen beide in die „große“ Tanzgarde wechseln.

Info Spendenprojekt für Kinder Idee Die KakaJu feiert nicht nur Karneval, sondern bittet auf ihren Veranstaltungen auch immer um Spenden. Seit ihrer Gründung im Jahr 1952 hat die KakaJu über eine Million Euro für soziale und karitative Zwecke in Düsseldorf und der Dritten Welt zur Verfügung stellen können. Ergebnis In Zusammenarbeit mit der Spendenorganisation „It’s for Kids“ kamen allein in der vergangenen Session 29 411,11 Euro zusammen. Kontakt www.kakaju.de

Dort ist Marion Quasdorf seit 1990 dabei, zwei Mal die Woche ist Training, rund 70 Auftritte stehen in der Session mit Garde- oder Showtanz an, von der Fernsehaufzeichnung bis zum Seniorennachmittag. Auch die beiden Töchter haben in der Session rund zehn Auftritte. Alles ist immer mit viel Fahrerei verbunden. Die Mitglieder der Jugendgarde werden dabei stets von Eltern wieder bis zur Haustür gebracht.

Karneval feiern sie schon seit sie denken können, erinnert sich das Ehepaar, das sich bei einer KakaJu-Veranstaltung kennengelernt hat. Markus Quasdorf ist dort im Elferrat. Fürs Foto wirft sich die Familie mal eben schnell ins jecke Outfit. Bei Papa Markus geht es am schnellsten. Die Uniform sitzt tadellos. Auch die Töchter Maike und Maja sind rasch Cowgirls geworden. Mama Marion benötigt etwas länger. Der Gardedress ist zwar schnell angelegt, aber das Schminken dauert. Am Familientisch im großen Wohn-Essbereich ( „normalerweise mache ich das oben“) trägt sie reichlich Farbe auf: Rouge, Lippenstift, Eyeliner und zum Schluss die übergroßen falschen Wimpern. „Die machen es aus.“

Flitter und Glitter und Konfetti. Mit fortschreitender Session findet sich im Haushalt davon immer mehr. „Morgens beim Rasieren sehe ich davon schon welche im Waschbecken“, so Vater Markus. Je näher die tollen Tage heranrücken, desto mehr bleibt im Haushalt liegen, die Wäsche, geputzt wird nur, was unbedingt nötig ist. Das große Reinemachen folgt an den Tagen nach Aschermittwoch, wenn kein Karneval mehr ist. Wobei, wirft Markus Quasdorf gleich ein, die ersten Termine stünden alsbald schon an für ihn, den Zeugmeister. Nach der Session ist eben vor der Session.

An den tollen Tagen herrscht bei den Quasdorfs stets der Ausnahmezustand. Es ist ein Kommen und Gehen. Vater Markus ist natürlich mit der Prinzengarde unterwegs – und muss auch zwischendurch arbeiten. Es gibt eine Urlaubssperre im Rettungsdienst. „Der Höhepunkt des Karnevals ist leider auch eine Hochzeit der Einsätze.“ Da würden alle gebraucht. Aber die Kollegen wüssten um seinen närrischen Nebenjob, so manchen Dienst könnte er tauschen. Am Höhepunkt des Karnevals, am Rosenmontag, ist es auch seine Aufgabe, die Gäste auf dem Prinzenwagen einzukleiden. Darunter sind auch oft Prominente, wie beispielsweise Tagesschau-Sprecher Jan Hofer.

Die Quasdorfs bereiten sich stets akribisch vor. „Karneval ist bei uns auch eine Frage der Logistik“, sagt Mama Marion. Wer hat wo welche Auftritte, und wer passt auf die Kindern auf? Glücklicherweise wohnen Oma und Opa in der gleichen Straße, nur ein paar Häuser weiter. Und es wird vorgekocht. Ein großer Topf Hühnersuppe steht dann auf dem Herd. Es ist der Klassiker, der wie Vater Markus versichert, vielfach gut tut. „Nach langen Abenden noch eine warme Suppe....“ Und hilfreich, so sein Tipp, sei es auch, Uniform und Kostüm sorgsam abzulegen und nicht einfach fallen zu lassen. Das spare morgens Zeit.