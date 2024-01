Größte Wassersportmesse der Welt Das sind die Highlights der Boot

Die größte Wassersportschau der Welt benötigt vor allem eines: aufwendige Vorbereitungen. Tag und Nacht waren die Messebauer damit beschäftigt, die Stände der rund 1500 Aussteller zum Start am Samstag vorzubereiten. 1100 Boote liegen in den Hallen vor Anker, die größten Superjachten hat Schiffskran „Big Willie“ aus dem Rhein gehoben. Welche das sind – und welche Höhepunkte die Boot in diesem Jahr zu bieten hat.