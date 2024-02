Ausgezeichnete Baukultur Das sind die Gewinner des Düsseldorfer Architekturpreises 2024

Buddenberg Tauchmann Architekten Düsseldorf haben dieses Projekt in Flingern betreut. Es erhielt bei der Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum den Publikumspreis. „Unerkannt im Stadtraum platziert sich das neue Einfamilienhaus auf einem Restgrundstück im Blockinnenbereich in Flingern. Einem Stadtteil mit Tradition und Aufbruchstimmung. Angeschmiegt an die Nachbarwand und reduziert in der Grundfläche, steht es da, dicht an dicht mit seiner Nachbarschaft. Die Verortung des dreigeschossigen Gebäudes wird durch den Grundstückszuschnitt und der grenzständigen Nachbarbebauung vorgegeben.