Das dänische Planungsbüro BIG hat zahlreiche Entwürfe für das Kaufhof-Areal am Wehrhahn angefertigt. Sie sind von Hochhäusern geprägt. Sechs wurden am Dienstagabend beim dritten Bürgerdialog präsentiert. Diese Entwurf will am höchsten hinaus, nämlich 186 Meter.