Zwei Wahlkreise : Das sind die Düsseldorfer Kandidaten für die Bundestagswahl

Düsseldorf Die großen Parteien haben ihre Kandidaturen für die Düsseldorfer Wahlkreise geklärt – wegen Corona war das teils umständlich. Nun stehen auch die Kandidaten der SPD fest.

Bei Bundestagswahlen wird Düsseldorf in einen Nord- und einen Südwahlkreis geteilt, die Grenze verläuft in etwa auf Höhe des Hauptbahnhofs. Beide Wahlkreise gingen bei den letzten Bundestagswahlen stets an die CDU , im Norden (Stadtbezirke 1, 2, 4, 5, 6 und 7) seit 2005, im Süden (Bezirke 3, 8, 9 und 10) seit 2009. Die CDU hatte noch vor Beginn des Lockdowns ihre Kandidatenfrage geregelt: Die direkt gewählten Bundestagsmitglieder Thomas Jarzombek (Norden) und Sylvia Pantel (Süden) treten erneut an.

Im Vorfeld der Wahl steht die Frage im Raum, ob die Grünen die Vorherrschaft der CDU gefährden können. Die Rekordergebnisse bei Europa- und Kommunalwahl haben gezeigt, dass die Partei auch in bürgerlichen Stadtteilen punkten kann. Dazu kommt das aktuelle Straucheln der CDU in den Umfragen. Die Grünen schicken junge Kandidaten ins Rennen: Der Lehrer Frederik F. Hartmann (32) tritt im Norden an, Sara Nanni (33), wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule, im Südkreis. In der Partei rechnet man sich höhere Chancen im Süden aus, nicht zuletzt, weil man sich erhofft, die eigenen Anhänger gegen die zum wertkonservativen Berliner Kreis gehörende CDU-Kandidatin Sylvia Pantel mobilisieren zu können. Nanni kann auch auf eine gute Platzierung auf der Landesliste hoffen.