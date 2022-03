Aschermittwoch in Düsseldorf : Angebote der Kirchen zu Aschermittwoch

Düsseldorf In vielen Kirchengemeinden wird am Aschermittwoch das Aschekreuz gespendet. Das geschieht teilweise auf ungewöhnliche Art und auch mit Musik.

Heilige Messe Das Aschekreuz wird unter anderem in folgenden Gottesdiensten ausgeteilt: um 8.30 Uhr in St. Hubertus, Am Broichgraben 73, um 9.15 und um 19.30 Uhr in St. Maria Rosenkranz, Burscheider Straße 20, um 15 Uhr in St. Maria in den Benden, Dechenweg 40, sowie um 19 Uhr in St. Joseph, Am langen Weiher 21, um 18 Uhr in St. Antonius an der Luegallee und in St. Benediktus, Alt Heerdt 1. Zudem um 8.15 Uhr in St. Paulus, Paulusplatz 2, um 19.30 Uhr in Liebfrauen, Degerstraße 27, und um 18 Uhr in St. Elisabeth, Vinzenzplatz 1, um 14.30 und 19 Uhr in St. Franziskus-Xaverius, Mörsenbroicher Weg 4, um 17 Uhr in Zum Heiligen Kreuz, Rather Kreuzweg 43 und 18 Uhr in St. Josef, Rather Kirchplatz.