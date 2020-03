Tipps aus der Region : Shakespeares Stücke in stilechter Atmosphäre

Shakespeare und sein Globe: Seit 30 Jahren werden an der Neusser Rennbahn die Werke des Dichters auf die Bühne gebracht. Foto: Christoph Krey

Düsseldorf Das Theater-Festival im Neusser Globe feiert sein 30-jähriges Bestehen. Erstmals sind alle Bühnenwerke des Dichters zu sehen.

Vier Wochen, 13 Ensembles aus fünf Ländern, 64 Inszenierungen – vom 14. Mai bis zum 13. Juni findet in Neuss zum 30. Mal das Shakes­peare Festival statt. Auf dem Gelände der Rennbahn steht seit 1991 ein Nachbau von Shakespeares Globetheater, eine zwölfeckige Holz-Stahl-Konstruktion, in der mehr als 500 Zuschauer im Halbrund auf verschiedenen Ebenen das Geschehen auf der Bühne verfolgen können.

Was wird in diesem Jahr beim Festival geboten? Eine wichtige Rolle spielt das Thema der „verbotenen Liebe“ – und was wäre als Auftakt passender als der Klassiker „Romeo und Julia“, mit dem das Festival in einer englischsprachigen Inszenierung eröffnet wird? In den folgenden vier Wochen stehen nicht nur die Stücke des elisabethianischen Dichters selbst auf dem Programm, sondern die Organisatoren schlagen auch inhaltliche Brücken zu Shakespeares Zeitgenosse John Ford, zu Stefan Zweig oder Bertold Brecht. Es wird geschauspielert, rezitiert und gesungen. Veronica Ferres gestaltet einen musikalischen Abend zum Sommernachtstraum, das Rheinische Landestheater bringt eine Version des Kinohits „Shakespeare in Love“ auf die Bühne.

Was ist 2020 besonders? Der englische Autor und Regisseur Tim Etchells wird an neun Tagen sämtliche 36 authentischen Bühnenstücke des Dichters zeigen – in einer ganz besonderen Inszenierung: Nur ein Schauspieler steht auf der Bühne und erzählt die Dramen und Komödien Shakespeares mithilfe von Alltagsgegenständen. Diese Aufführungen finden nicht im Globe, sondern im Studio des Rheinischen Landestheaters statt.

Was macht den Reiz des Festivals aus? Nicht nur die hochkarätige, internationale Besetzung, die Vielfalt der Präsentationsformen und die immer wieder neue Herangehensweise an die Werke eines der bedeutendsten Dichter Englands, sondern auch das Globe selbst. Bequem ist es nicht wirklich in dem Holz-Bau. Gepolstert sind nur wenige Plätze direkt an der Bühne. Die meisten Besucher nehmen auf Holzbänken Platz. Im Sommer kann es so heiß werden, dass die Damen zum Fächer greifen. Bei heftigem Regen mussten schon Aufführungen unterbrochen werden, weil die Worte der Schauspieler auf der Bühne nicht mehr zu verstehen waren. So ähnlich könnte es auch zu Shakespeares Zeiten gewesen sein, und genau diese Authentizität trägt viel zur besonderen Atmosphäre im Raum bei. Der Zuschauer ist ganz nah dran – und zwar auch noch oben auf dem zweiten Rang. Niemand sitzt mehr als zehn Meter vom Bühnengeschehen entfernt. Und auch auf den Brettern selbst ist weniger mehr. Für aufwendige Bühnenbilder und technischen Schnickschnack fehlt der Platz, also müssen die Ensembles durch pure Schauspiel-Qualität überzeugen. Und tun genau das.

Was wird sonst noch geboten? In der umgestalteten und stilecht dekorierten Wetthalle und im Shakes­peare-Garten gibt es Getränke und Snacks, die auch mit ins Theater genommen werden können. für die Pause kann ein Picknickkorb mit Baguette, Salami, Frikadellen, Käse und Trauben vorbestellt werden.