Kampf gegen Preisexplosion beim Wohnen : Das sagen Vertreter der Wirtschaft

Düsseldorf Die Politik kann sich Änderungen beim Handlungskonzept Wohnen vorstellen. Die Wirtschaft ist geteilter Meinung.

Leonhard hingegen plädiert für eine Verlängerung der Bindungsfrist auf 25 Jahre. Eine dritte Förderstufe bei den Sozialwohnungen würde er ebenfalls begrüßen, Bayern mache dies mit der einkommensorientierten Förderung bereits. Franken hält die Förderkulisse in NRW insgesamt für fragwürdig, die öffentliche Hand verdiene mehr am geförderten Wohnungsbau als an Fördermitteln eingesetzt wird. Abel wendet sich ebenfalls gegen eine dritte Förderstufe. Eher sollten Fördermittel bereitgestellt werden, damit Sanierungen und Neubaumaßnahmen nach der Energieeinsparverordnung subventioniert werden könnten. „Dadurch könnten die Baukosten gedrückt werden, was im Umkehrschluss zu mehr Wohnungsbau führt.“