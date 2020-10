Für die ohnehin seit Monaten gebeutelten Gastronomen ist der Beschluss ein Desaster. Kerstin Rapp-Schwan, die fünf Restaurants in Düsseldorf und Neuss betreibt, prangert eine „Ping-Pong-Politik“ an, die die Fakten missachte. „Es gibt keine Strategie, dieses Auf-zu-auf-zu ist unsäglich.“ Schwarze Schafe in der Branche solle man hart bestrafen, aber die meisten Gastronomen hätten viel investiert und hielten die Regeln ein. Das Geschäft sei ohnehin seit zehn Tagen abgewürgt, da die Kanzlerin die Menschen aufgefordert habe, zu Hause zu bleiben. Der erneute Rückgang liege je nach Restaurant zwischen 50 und 70 Prozent. Nun müssten alle 90 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Es waren mal 140.