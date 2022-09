Brauchtum in Düsseldorf : Das Rückgrat der Heerdter Schützen

Brauchtum in Düsseldorf

Düsseldorf Das Tambourcorps Heerdt feiert 100. Geburtstag. Auf Uniformen musste im Gründungsjahr noch verzichtet werden. Gefeiert wird am 31. Oktober in der Arena mit einer großen Party.

Laut Andreas Bahners, Chef des Heerdter Schützenvereins, ist das Tambourcorps das Rückgrat des Regiments. So erzählt es Dennis Kamp, 1. Vorsitzender des Tambourcorps Düsseldorf-Heerdt. Ein Kompliment, das der Spielmannszug gerne hört und die Gruppe stolz macht. Seit genau 100 Jahren bereichert das TC Heerdt nun schon das Heerdter Schützenwesen – und ist auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Im November 1922 entstand der Verein mit elf Mitgliedern aus den Reihen des „Katholischen Jünglingsvereins“. Schon rein finanziell gesehen war die Gründung in der Nachkriegszeit eine Herausforderung. Instrumente mussten beschafft, auf Uniformen musste erst einmal verzichtet werden. Schnell nahm das Tambourcorps regelmäßig und erfolgreich an Wettbewerben teil. Manches hat sich in den 100 Jahren natürlich verändert.